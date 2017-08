Première édition du Festival Ravel, dernier né de l'Association Musique en Côte Basque

►07h40 : Culture Eco, par Antoine Pecqueur : Entretien avec Avec Thierry Fontaine, président de Pathé Live

►07h56 : Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du lundi 28 août 2017

►08h05 : L'invité du jour : le pianiste Jean-François Heisser

►08h53 : La chronique d'Aliette de Laleu : Peut-on laisser les musiciennes s'habiller comme elles veulent ?

Programmation musicale

♫ Claude DEBUSSY

2 danses L 103 : Danse profane - pour harpe et orchestre

Orchestre de Chambre de Paris, Emmanuel Ceysson (harpe), Thomas Zehetmair (direction et violon)

NAIVE RECORDS 2013

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour violon n°1 en ré majeur op.12 : III. Rondo : Allegro

Ji Young Lim (violon), Dong Hyek Lim (piano)

WARNER CLASSICS (2017)

♫ Georg FRIEDRICH HAENDEL (arrangement Christina Pluhar)

Solomon : Sinfonia - L’arrivée de la Reine de Saba (Instrumental)

L’Arpeggiata, Christina Pluhar (direction)

ERATO (2017)

♫ Franz LISZT

Valse-caprice en la mineur S 427 n°6 (Soirée de Vienne d’après Schubert)

Georges Cziffra (piano)

EMI (2008)

♫ Wolfgang AMADEUS MOZART

Concerto n°1 en si bémol majeur K 207 : I. Allegro moderato

Isabelle Faust (violon) Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (direction)

HARMONIA MUNDI (2016)

♫ Stephen HELLER

4 études d’après des thèmes du Freischütz de Weber op.127 : IV. Allegro vivace

Jean-Frédéric Neuburger (piano)

MIRARE (2007)

♫ Leonard BERNSTEIN

Prélude, fugue and riffs : Riffs for everyone

Wolfgang Meyer (clarinette)

Big Band Symphonique de Bamberg; Ingo Metzmacher (direction)

WARNER (2014)