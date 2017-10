Pierre Korzilius (Proquartet), Franck Mallet et le quatuor Psophos autour de la Nuit Blanche de la Philharmonie de Paris

, © Philharmonie de Paris

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : le Quatuor Arditti: 43 ans au service de la création

►07h56 - Les Dépêches Notes par Sofia Anastasio : Dépêches notes du vendredi 6 octobre

►08h05 - Les invités du jour : Pierre Korzilius, Franck Mallet et le quatuor Psophos

►08h53 - La chronique de Roselyne Bachelot : Kathleen Ferrier

Programmation musicale

♫ Pierre Francisque CAROUBEL

Spagnolette

Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

ALPHA 2015

♫ Gabriel FAURE

Requiem op 48 : III. Sanctus

Choeur et Académie de St-Martin in the Fields, Sir Neville Marriner (direction)

PHILIPS 1995

♫ Frédéric CHOPIN

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op.21 : I. Maestoso

Daniil Trifonov (piano), Mahler Chamber Orchestra, Mikhail Pletnev (direction)

DG 2017

♫ Jean SIBELIUS

Lemminkäinen : IV. Le retour de Lemminkäinen

Orchestre Symphonique de Londres, Sir Colin Davis (direction)

RCA RED SEAL 2001

♫ Edward ELGAR

Concerto pour violoncelle en mi mineur op.85 : I. Adagio - Moderato

Jacqueline Dupré (violoncelle), Orchestre symphonique de Londres, John Barbirolli (direction)

WARNER CLASSICS 2017 (enregistrement 1965)

♫ Enrique GRANADOS

12 Danzas españolas : VIII. Sardana

Guillaume Coppola (piano)

ELOQUENTIA