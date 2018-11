Pascal Rophé enregistre la musique concertante de Pascal Dusapin

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Quatre applis pour réduire les risques auditifs

► 08h30 - L'invité du jour : Pascal Rophé

► 08h50 - La chronique de Christophe Chassol : L’affaire Thomas Crown

♫ Programmation musicale

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour piano n°17 en ré mineur op.31 n°2 La Tempête : 3. Allegretto

Murray Perahia

SONY

Aaron COPLAND

Rodeo : Hoe down

Orchestre symphonique de San Francisco, Michael Tilson Thomas

RCA

Edvard GRIEG

Pièces lyriques op.43 : Pièce érotique op.43 n°5

Emmanuelle Bertrand, Pascal Amoyel

HARMONIA MUNDI

Cole PORTER

I’ll get a kick out of you

Lisa Ekdahl

JIVE

Maurice RAVEL

Ma Mère l’Oye : Les entretiens de la Belle et la Bête

Orchestre de la Suisse romande, Armin Jordan

ERATO

John SHEPPARD

Media vita - pour ensemble vocal a cappella à 6 voix

Tallis Scholars, Peter Phillips

GIMELL RECORDS

François COUPERIN

Concerts Royaux : Concert n°2 en ré majeur : 4. Air contre fugué et 5. Echos

Barthold Kuijken, Wieland Kuijken, Robert Kohnen

ACCENT

Claude DEBUSSY

3 Chansons de Bilitis : 2. La Chevelure

Sophie Karthäuser, Eugene Asti

HARMONIA MUNDI

Hector BERLIOZ

La Damnation de Faust : Menuet des follets

Orchestre de Paris, Georges Prêtre

EMI

Johannes BRAHMS

Ballade pour piano en ré majeur op.10

Daniel Barenboim

TELDEC

TRADITIONNEL

Mome Mafenko

Le Mystère des Voix Bulgares

SCHUBERT MUSIC

Vincent SCOTTO

J’ai deux amours

Madeleine Peyroux

ROUNDER RECORDS

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon n°2 en mi majeur BWV 1042 : 1. Allegro

Lisa Batiashvili, Orchestre symphonique de la radio bavaroise

DG

Frédéric CHOPIN

Nocturne n°2 en fa dièse majeur op.15

Nelson Goerner

ALPHA