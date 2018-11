La "Nuit de Cristal" par l’Orchestre de Paris dirigé par Thomas Adès à la Philharmonie

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Beethoven selon le youtuber Avner

► 08h30 - L'invité du jour : Thomas Adès

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : Et l'atonalité fut

♫ Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur

Yo Yo Ma

SONY

Charlie PARKER / Benny HARRIS

Ornithology

Charlie Parker, Fats Navarro, Bud Powell, Curley Russell, Art Blakey

FORLANE

Louis-Gabriel GUILLEMAIN

Divertissement op.15 n°2 : Ouverture avec Cadence extraite du XII Capriccio

Aliquando

MUSO

Ottorino RESPIGHI

Sonate pour violon et piano en si mineur P. 110 : 3. Allegro moderato ma energico

James Ehnes, Andrew Armstrong

ONYX CLASSICS

Clément JANEQUIN

Les Cris de Paris

Ensemble Clément Janequin, Dominique Visse

HARMONIA MUNDI

Leonard COHEN

Dance me to the end of love

SONY

Modeste MOUSSORGSKI

Tableaux d’une exposition : 1. Promenade

Jean-Philippe Collard

LA DOLCE VOLTA

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto n°23 en la majeur K 488 : 3. Allegro assai

Hélène Grimaud, Orchestre de chambre de la radio bavaroise, Radoslaw Szulc

DGG

Richard GALLIANO

La valse à Margaux - pour accordéon et violon

Félicien Brut, Nina Skopek

LUDE ET INTERLUDE

Joseph BOULOGNE DE SAINT GEORGES

Concerto pour violon en ré majeur op. 2 n°2 : 3. Rondeau

Stéphanie-Marie Degand, Le Parlement de Musique, Martin Gester

ASSAI

Jules MASSENET

Elégie

Nathalie Manfrino, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Michel Plasson

DECCA

Claudio MONTEVERDI

O ciechi il tanto affaticar che giova SV 252 - pour ensemble vocal à 5 voix 2 violons et basse continue Mariana Flores, Christopher Lowrey, Mathias Vidal, Emiliano Gonzales-Toro, Gianluca Burrato

ALPHA 2016

Jerry GOLDSMITH

La Planète des Singes : Main title et/ou The clothes snatchers

VARESE SARABANDE