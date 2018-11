Nelson Goerner interprète le concerto pour la main gauche de Ravel à la Maison de la Radio.

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Apprendre le piano en ligne ?

► 08h30 - L'invité du jour : Nelson Goerner

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Victor Maurel

♫ Programmation musicale

Maurice RAVEL

Gaspard de la nuit : 1. Ondine (1908)

Denes Varjon

ECM

Gabriel FAURE

Masques et Bergamasques op.112 : Ouverture

OCL Orchestre de chambre de Lausanne, Armin Jordan

ERATO

ANONYME

Prélude pour luth solo

Alon Sarie

AMBRONAY

Claude DEBUSSY

Trois Chansons de Charles d’Orléans : 1. Dieu ! Qu’il la fait bon regarder !

Ensemble Aedes

ELOQUENTIA

Giuseppe VERDI

Luisa Miller : Ouverture

Orchestre philharmonique de Berlin, Claudio Abbado

DG

Jerome KERN / Otto HARBACH

Smoke get in your eyes

Dinah Washington

MERCURY

Camille SAINT-SAËNS

Sonate op.168 : 3. Molto adagio - Allegro moderato

Julien Hardy, Simon Zaoui

KLARTHE

Johann Georg ALBRECHTSBERGER

Concerto en mi majeur : 3. Finale

Albin Paulus, Ensemble baroque de Limoges, Christophe Coin

LABORIE

Joaquin TURINA

Circulo, Fantaisie pour trio avec piano op.91 : 2. Mediodia

Trio Talwe

NOMADMUSIC 2018 > FM partenaire

Alexandre DESPLAT

Polyjuice potion

London Symphony Orchestra

SONY

TRADITIONNEL JUIF

Danse

Sonia Wieder-Atherton, Sinfonia Varsovia, Christophe Mangou

NAIVE

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate n°16 en ut majeur K 545 pour 2 pianos : 3. Rondo : Allegretto

Martha Argerich, Piotr Anderszewski

EMI CLASSICS

Darius MILHAUD

Scaramouche op 165b : Modéré

Mona et Rica Bard

AUDITE

Nikolai RIMSKY KORSAKOV

Le Coq d’or - Suite : 1. Le Tsar Dodon chez lui

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Vasily Petrenko

ONYX

George SHEARING

Lullaby of birdland

Ella Fitzgerald, Duke Ellington & his orchestra

VERVE

Johann NEPOMUK HUMMEL

Trio n°4 en sol majeur op.65 : 3. Rondo

Andreas Staier, Daniel Sepec, Jean-Guihen Queyras

HARMONIA MUNDI 2007

Giuseppe VERDI

Simon Boccanegra : Perdon, perdon, Amelia (Acte II)

Astrid Varnay, Richard Tucker, Leonard Warren, Choeur et Orchestre du Metropolitan Opéra, Fritz Stiedry

SONY CLASSICAL