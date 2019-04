Natalie Dessay et Philippe Cassard en duo amoureux

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Johann Sebastian BACH

Concerto en ut min pour violon hautbois cordes et basse continue BWV 1060 : Allegro Akademie fur Alte Musik de Berlin, Stephen Mai, direction / Midori Seiler, hautbois et Xenia Loffler, violon

JOHANNES BRAHMS

Intermezzo en si bémol min op 117 n°2

Arcadi Volodos, piano

CHARLES TESSIER

Chansons turquesques

Vincent Dumestre, Le Poème Harmonique

Miles DAVIS

Ascenseur pour l'échafaud : Générique

DECCA 1958

MAURICE RAVEL

Trio avec piano en la min M 67 : 2. Pantoum

Trio Zadig

FUGA LIBERA

Karol SZYMANOWSKI

Mythes op.30 pour violon et piano : 1. La fontaine d'Arethuse

Kaja Danczowska, Krystian Zimerman

ZDENEK FIBICH

Toman et la nymphe des bois op 49 (Toman a lesni panna op 49)

Orchestre symphonique national tchèque / Marek Stilec, direction

Elisabeth JACQUET DE LA GUERRE

Sonata pour ensemble instrumental et basse continue Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (direction)

ZIG ZAG TERRITOIRES

EMMANUEL CHABRIER

Idylle

Pierre Barbizet, piano

Duke ELLINGTON / Irving MILLS

It don’t mean a thing Duke Ellington & his famous orchestra feat. Taft Jordan & Ray Nance (voc),

Joe Nanton (tb), Ray Nance (vln) / Taft Jordan (tp), Skippy Williams (ts)

BDMUSIC 1943

Antonio VIVALDI

Concerto pour flûte traversière en Ré Maj op 10 n°3 RV 428 “Il Gardellino”* : 1. Allegro Les musiciens de St Julien / François Lazarevitch, flûte traversière et direction

Toots THIELEMANS

Bluesette

Toots Thielemans, Philip Catherine

FELIX MENDELSSOHN

Quatuor à cordes en fa min op 80 : 2. Allegro assai

Quatuor Modigliani

Les invités du jour : Natalie Dessay et Philippe Cassard

FRANZ SCHUBERT

Gretchen am Spinnrade op 2 D 118 (Marguerite au rouet) - pour soprano et piano

Natalie Dessay et Philippe Cassard

MICHEL LEGRAND

Les moulins de mon coeur (from the movie The Thomas Crown Affair)

Natalie Dessay et Michel Legrand

CLAUDE DEBUSSY

Nuit d’étoiles

Natalie Dessay et Philippe Cassard

Julius Eastman

Stay on it (1973)

Georgia Mitoff (voix), Petr Kotik (piano) Benjamin Hudson (violon), Amrom Chodos (clarinette), Joseph Ford et Doug Gaston (saxophone), Dennis Kahle, Jan Williams (percussions).

New World Records 2005