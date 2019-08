Nathalia et Maria Milstein : nouveau disque Ravel

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner 3 CD "Jean Sibelius" de Santtu-Matias Rouvali avec l’orchestre symphonique de Göteborg, sorti le 25 janvier chez Alpha répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La réponse qu'il fallait trouver :

Arvo Pärt

Fratres, pour violon, percussion et orchestre à cordes

Mari Samuelsen, violon

Orchestre national Montpellier Occitanie

Kristjan Järvi, direction

Enregistré le 12 juillet 2019 à l'Opéra Berlioz de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : Ouverture

Orchestre de Chambre d’Europe

Direction, Yannick Nézet-Séguin

DG

John Dowland

If my complaints could passions move – arrangement pour alto et piano

Adrien la Marca, alto

Thomas Hoppe, piano

LA DOLCE VOLTA

Gioacchino Rossini

Le barbier de Séville : Una voce poco fa (Acte I) Air de Rosina

Maria Callas, soprano

Philharmonia Orchestra

Direction, Alceo Galleria

WARNER CLASSICS

Jean-Philippe Rameau

Concert II en sol min : L’agaçante – pour hautbois violon basse de viole et clavecin

Ensemble Amarallis

NAIVE RECORDS

Maurice Jarre

Bande originale du film "Paris brûle-t-il"

UNIVERSAL MUSIC

Jean-Sébastien Bach

Messe en si min BWV 232 : Gloria in excelsis (Deo - Chœur)

Pygmalion

Direction, Raphael Pichon

ALPHA

Claude Michel Shonberg / Karol Beffa

I dreamed a dream – improvisation pour piano sur la chanson des Misérables

Ensemble Contraste

CONTRASTE PRODUCTIONS

François Joseph Gossec

Symphonie en ut min op 6 n°3 : allegro

Concerto Koln

CAPRICCIO

Carl Czerny

Etude de mécanisme n°5 en Ut Majeur : Vivace giocoso

Nicolas Horvath, piano

GRAND PIANO

Jean Sibelius

Symphonie n°1 en mi min. op 39 : 3. Scherzo

Orchestre Symphonie de Göteborg

Direction, Santtu Matias Rouvali

ALPHA

Heitor Villa Lobos

Bachiana brasileria n°5 pour soprano et orchestre de violoncelles : Aria cantilena

Leila Guiamaraes, soprano

Violoncelles de l’Orchestre symphonique du Brésil

Direction, Isaac Karabtchevsky

GRF

Georg Philipp Telemann

Quatuor pour flûte traversière violon viole de gambe n°5 en mi min TWV 43 : 4 : 5. Distrait

Nevermind

ALPHA

Line Renaud et Dean Martin

Ralex-ay-voo

MARIANNE MELODIE

Joseph Haydn

Concerto pour piano en Sol Maj HOB XVIII : 4 : 3. Rondo

Orchestre de chambre Franz Liszt

Direction et piano, Emmanuel Ax

SONY

Maurice Ravel

Pièce en forme de habanera

Maria Milstein, violon

Nathalia Milstein piano

MIRARE

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano n°2 : Perpettum mobile. Allegro

Maria Milstein, violon

Nathalia Milstein piano

MIRARE

Maurice Ravel

Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré

Maria Milstein, violon

Nathalia Milstein piano

MIRARE

Maurice Ravel

Cinq mélodies populaires grecques : Chanson de la mariée - Modéré - Quel galant m’est comparable – Tou gai !

Maria Milstein, violon

Nathalia Milstein piano

MIRARE