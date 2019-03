Shani Diluka de Carl Philipp Emmanuel Bach à Mozart

Programmation musicale

Piotr I. TCHAIKOVSKICasse-noisette op.71 : Valse des fleurs Orchestre Philharmonique de Radio France, Paavo Jarvi

VIRGIN

Richard RODGERS / Oscar HAMMERSTEINIt Might As Well Be Spring Astrud Gilberto, Stan Getz, Gary Burton, Kenny Burrell, Gene Cherico, Joe Hunt

VERVE

Johannes BRAHMSConcerto en ré majeur op.77 pour violon : 3. Allegro giocoso ma non troppo vivace Lisa Batiashvili, Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann

DG