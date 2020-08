Harpe au pays de Rabelais, piano au Touquet-Paris-Plage, hommage au guitariste et luthiste Julian Bream

Au programme ce matin : la harpiste Clara Izambert à Dives-sur-Mer, piano Folies au Touquet-Paris-Plage avec son directeur Yvan Offroy et l'acousticien Damien Dupouy. Le port des masques nuit-il à la qualité d'écoute ? Un riche agenda d'été ! Et un hommage au guitariste et luthiste Julian Bream.

Clara Izambert-Jarry ; les Pianos Folies ; Julian Bream, © Getty / David Redferns