Festival Lyrique-en-Mer, focus sur l'été culturel et présentation du festival Rosa Bonheur

Au programme de Musique Matin, quatre sujets : les compositrices, avec Héloïse Luzzati (Festival Rosa Bonheur) ; l'écologie (tournée en vélo de l'ensemble Correspondances) ; l'Eté culturel (avec le directeur de la DRAC IDF) et le festival Lyrique-en-Mer avec son directeur Philip Walsh.

Au programme aujourd'hui

8h00 : Réveil en région - Interview d'Héloise Luzzati sur le festival Rosa Bonheur, dédiée aux compositrices

Réveil en région - Interview d'Héloise Luzzati sur le festival Rosa Bonheur, dédiée aux compositrices 8h10 : Le jeu musical - Gagnez le disque Caruso 1873, par Roberto Alagna

Le jeu musical - Gagnez le disque Caruso 1873, par Roberto Alagna 8h20 : Revue de presse - Reportage de Clément Buzalka sur l'avenir de l'orgue de Nantes

Revue de presse - Reportage de Clément Buzalka sur l'avenir de l'orgue de Nantes 8h25 : Baroque en Normandie - Entretien avec Sébastien Daucé pour la tournée de l'ensemble Correspondances

Baroque en Normandie - Entretien avec Sébastien Daucé pour la tournée de l'ensemble Correspondances 8h30 : La vie culturelle réinventée - Laurent Roturier, directeur de la DRAC Île-de-France fait un point sur l'« Eté culturel » mis en place par le ministère de la culture

La vie culturelle réinventée - Laurent Roturier, directeur de la DRAC Île-de-France fait un point sur l'« Eté culturel » mis en place par le ministère de la culture 8h40 : L'invité du jour - Philip Walsch, directeur artistique du festival Lyrique-en-Mer

L'invité du jour - Philip Walsch, directeur artistique du festival Lyrique-en-Mer 8h50 : Pour la petite histoire... Flashback sur l'assassinat d’Henri III le 1er août 1589

Le festival Rosa Bonheur

Situé dans la ville de Thomery, aux abords de la forêt de Fontainebleau en sud Seine-et-Marne, le Château de Rosa Bonheur célèbre les compositrices à travers une série de 18 concerts exceptionnels dans les jardins du Château, du 24 juillet au 20 septembre 2020.

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le festival, ainsi que la programmation, en cliquant ici.

Le jeu musical

Tentez de gagner le disque Caruso 1873, par Roberto Alagna, sorti le 8 novembre 2019 sous le label Sony Classical en répondant correctement à la question posée par Christophe Dilys.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La tournée à vélo de l'ensemble Correspondances et de Sébastien Daucé

C'est avec en tête la musique itinérante du XVIIe siècle que l'ensemble Correspondances sillonnera la Normandie du 7 au 12 août 2020, à la rencontre des habitants du territoire ! Musique, artisanat et patrimoine seront au cœur de cette tournée, dont 8 des 10 concerts de prévus seront entièrement gratuits.

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur cette toute nouvelle tournée, en cliquant ici.

La programmation musicale

Mélanie Bonis

Sonate en ut dièse min : Scherzo-vivace - pour flûte traversière et piano Jean-Michel Varache, flûte traversière

Jérôme Granjon, piano

URTEXT

Marie Jaëll

Concerto en Fa Maj : Vivace molto - pour violoncelle et orchestre Xavier Phillips, violoncelle

Orchestre Philharmonique de Bruxelles

Hervé Niquet, direction

EDICIONES SINGULARES

Georg Friedrich Haendel

Ombra mai fu (acte I sc 1) air de Xerxes Enrico Caruso, ténor

NIMBUS

Georg Friedrich Haendel

Ombra mai fu (Acte I Sc 1) air de Xerxès Roberto Alagna, ténor

Orchestre National d'Ile-de-France

Yvan Cassar, direction

SONY CLASSICAL

Louise Farrenc

Quintette pour piano n°1 en la min op 30

William Howard, piano

Simon Blendis, violon

Douglas Paterson, alto

Jane Salmon, violoncelle

Peter Buckoke, contrebasse

Ensemble Schubert de Londres

ASV

Gustav Holst

The Planets op 32 : 1. Mars, the Bringer of War

Orchestre symphonique de Chicago

James Levine, direction

DGG

John Blow

Sing ye muses

Lucile Richardot

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Marc-Antoine Charpentier

Judith sive Bethulia liberata H 391 : Laudate Dominum Deum nostrum

Caroline Weynants, soprano

Ensemble Correspondances

Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Umlaut Big Band

Tiger rag

UMLAUT RECORDS

Umlaut Big Band

Piccadilly strut

UMLAUT RECORDS

Georg Friedrich Haendel

Il trionfo del tempo e del disinganno : Crede l'uom (Acte I) Air La Désillusion

Sara Mingardo, contralto

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini

OPUS 111

William Brade

Ein Schottisch Tanz - pour ensemble instrumental

Ensemble Hespèrion XXI

Jordi Savall, direction

ALIA VOX