Pianos en folie

Au programme aujourd'hui

7h50 – Le « blind test » de l’été : un CD à gagner

En partenariat avec le journal La Croix

Le « blind test » de l’été

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano à quatre mains en fa majeur K. 497 : II. Andante

Cristina Marton et Martha Argerich, piano

Warner Classics

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en fa majeur op. 99 : III. Allegro passionato

Victor Julien-Laferrière, violoncelle / Théo Fouchenneret, piano

Queen Elisabeth International Music Competition

Domenico Scarlatti

Stabat Mater pour dix voix et basse continue en ut mineur : Stabat Mater dolorosa

Concerto Italiano, dir. Rinaldo Alessandrini

Opus111

Wolfgang Amadeus Mozart

Idoménée : Ouverture

Orchestre Baroque de Fribourg, dir. René Jacobs

Harmonia Mundi

Richard Wagner

Tannhaüser, Acte II : Dich, teure Halle grüss ich wieder

Lise Davidsen, soprano / Philharmonia Orchestra, dir. Esa Pekka Salonen

Decca

Olivier Messiaen

Quatuor pour la fin du Temps : IV. Intermède

Raphaël Sévère, clarinette / David Petrlik, violon / Volodia Van Keulen, violoncelle / Théo Fouchenneret, piano

Mirare

Robert Schumann / arrangement Patrick Messina, Pierre Lenert et Fabrizio Chiovetta

Spanisches Liederspiel op. 74 : IV. In der Nacht

Patrick Messina, clarinette / Pierre Lenert, alto / Fabrizio Chiovetta, piano

Aparté

Henry Purcell

King Arthur, Acte IV : Passacaglia (How happy the lover) / In vain are our graces

Vox Luminis, dir. Lionel Meunier

Alpha

Johannes Brahms

8 Klavierstücke op. 76 : II. Capriccio en si mineur III. Intermezzo en la bémol majeur

Geoffroy Couteau, piano

La Dolce Volta

Gioacchino Rossini

Stabat Mater : Quando corpus morietur

Anna Netrebko, soprano / Joyce Di Donato, mezzo-soprano / Lawrence Brownlee, ténor / Idelbrando d'Arcangelo, basse

Warner Classics

Serge Prokofiev

Cendrillon op. 87 : Introduction. Andante dolce / Acte I : Pas de châle

Orchestre National de Russie, dir. Mikhail Pletnev

Deutsche Grammophon

Serge Prokofiev

6 Pièces d'après Cendrillon op. 102 : V. Pas de châle

Wilhem Latchoumia, piano

La Dolce Volta

Jean-Philippe Rameau

Concert n° 6 : I. La Poule

Les Musiciens du Louvre, dir. Marc Minkowski

Archiv Produktion

Per Norgard

I Hear the Rain

Ensemble danois Ars Nova / Ensemble de chambre danois, dir. Tamas Veto

Dacap

Ludwig van Beethoven

Sonate n° 7 en ré majeur op. 10 n° 3 : I. Presto

Grigory Sokolov, piano

Melodiya

Omri Mor

Dawn

Omri Mor, piano / Avishai Cohen, contrebasse / Donald Kontomanou, batterie

Naïve

Clément Janequin / Claude Le Jeune

Le Chant de l'alouette

Thélème, dir. Jean-Christophe Groffe

Coviello Classics