Musique matin : le nouveau disque de Jonas Kaufmann et Patrick Canac, notre invité

Le festival Les Musicales du Luberon est maintenu et débute cet été le 16 juillet pour célébrer sa 32e édition ! A cette occasion, nous recevons dans Musique Matin son président fondateur, Patrick Canac.

Au programme aujourd'hui

La programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Concerto n°5 en fa min BWV 1056 : 3. Presto

David Fray (piano et direction), Philharmonie de chambre allemande de Brême.

Virgin 2008

Pauline MARCHAND

Trois choses

Maîtrise de Radio France, Bruno Perbost (piano)

Radio France 2020

Robert JONES

Now what is love

Anaïs Bertrand (mezzo-soprano), Près de votre oreille, Robin Pharo (dir.)

PARATY 2018

Anne SYLVESTRE

La java des assédiques

Anne Sylvestre

EPM 1999

Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes N°3 en ré majeur op. 18 n°3 : 3. Allegro

Quatuor Ebène

ERATO 2020

Darius MILHAUD

Scaramouche : 3. Brazileira

Adélaïde Ferrière (piano et marimba)

Youtube

Dimitri CHOSTAKOVITCH

Sonate pour piano et violoncelle en ré min op 40 : 4. Allegro

Victor Julien-Laferrière (violoncelle), Jonas Vitaud (piano)ALPHA 2019

Giuseppe VERDI

Otello - Dio! Mi potevi scagliar tutti i mali (Dieu, tu pouvais m’infliger tous les maux)

Jonas Kaufmann, l’Orchestre de l'académie nationale de Sainte-Cécile, Antonio Papanno (dir.)

Sony 2020

Fritz KREISLER

Liebesfreud (arrangement pour quintette à cordes)

Ensemble Smoking Josephine

Naïve 2019