La Matinale avec Benjamin El Arbi et Mathieu Franot

Fondateurs des Frivolités Parisiennes, Mathieu Franot et Benjamin El Arbi viennent nous parler du spectacle Cole Porter in Paris qui reprend le 28 décembre jusqu'au 1er janvier sur la scène du Théâtre du Châtelet.

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner un coffret Léo Ferret. Deux différents à gagner : "La solitude", un ensemble de 18 CD, et "La Complainte de la Télé", une intégrale vidéo de ses concerts, 18 DVD de Léo Ferret. Pour cela, envoyez nous la réponse de notre jeu concours "La voix mystère" à 7h55 en cliquant sur "Contactez nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La nouveauté du jour

Ola Gjeilo

Northern Lights

Les Itinérantes

AMBRONAY EDITIONS

Piotr Illich Tchaïkovski

Casse Noisette : La fée dragée

Thierry Gomar, glockenspiel

