Daniel Yvinec et Thomas de Pourquery signent un hommage à la musique de films de Nino Rota

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Joseph HAYDN

Concerto en Ut Maj HOB VIIb : 1 : Finale : Allegro molto

Jean-Guihen Queyras, violoncelle / Petra Mullejans, direction / Orch. baroque de Fribourg

HARMONIA MUNDI

Kurt WEILL

I’m a Stranger Here Myself

Isabelle George, chant et Jeff Cohen, piano

LA MUSICA

Jacques OFFENBACH

La gaité parisienne, ouverture

Orchestre symphonique de Boston, Seiji Ozawa

DGG

Friedrich GULDA

Concerto pour violoncelle et orchestre à vent : 5. Finale alla marcia

Edgar Moreau, violoncelle / Les Forces Majeures, Raphaël Merlin, direction

ERATO 2019

Eugène BOZZA

Fantaisie pastorale op 37 : 3. Allegro ma non tropp

Hélène Devilleneuve, hautbois, Rikako Murata, piano

KLARTHE

Richard STRAUSS

La Femme sans ombre : Acte II (interlude)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise,, Wolfgang Sawallisch

EMI

Anton DVORAK

Quatuor à cordes n°12 en Fa Maj op 96 B 179 (Américain) : 2. Lento - arrangement pour quintette à vent

Ensemble Ouranos

NO MAD MUSIC

Louis-NicolasCLERAMBAULT

Léandre et Hero : Amour, tyran des tendres cœurs (Air)

Eva Zaicik, Anna Besson (flûte), Le Consort, Justin Taylor

ALPHA

Cole PORTER

What Is This Thing Called Love

Martial Solal (piano), Gary Peacock (contrebasse), Max Roach (batterie)

Archives Radio France

Edvard GRIEG

7 lyrische Stückchen op 47 : Mélodie op 47 n°3 - pour piano

Javier Perianes, piano

HARMONIA MUNDI

Maurice RAVEL

Histoires naturelles pour baryton et piano : Le paon

Aldo Ciccolini (piano) Jean-Christphe Benoit (baryton)

EMI CLASSICS

Francis POULENC

Aussi bas que le silence (Figure Humaine)

Ensemble AEDES, Mathieu Romano

APARTE

Jean-Sebastien BACH

Prelude et fugue en si mineur BWV 544

Emile Naoumoff, piano

SAPHIR PRODUCTIONS

Henryk WIENIAWSKI

Concerto pour violon n°2 en ré min op 22 : Allegro con fuoco

Joshua Bell, violon, Orchestre de Cleveland, Vladimir Ashkenazy

DECCA