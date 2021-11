La Matinale avec Denis Podalydès

Le comédien Denis Podalydès est de retour sur les planches au Théâtre des Bouffes du Nord dans "La Disparition du Paysage". Il a également publié le livre "Les Nuits d'amour sont transparentes", où il raconte les coulisses de la mise en scène de "La Nuit des Rois" à la Comédie Française en 2018.

