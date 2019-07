Bruno Messina présente l'édition 2019 du Festival Messiaen au Pays de la Meije

Au programme aujourd'hui

Le « blind test » de l’été

Pour gagner des places de concert, répondez correctement à la question posée par Clément Rochefort. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLÈTE. Bonne chance !

A gagner aujourd'hui événement Ottavio Dantone - Il Giustino

Le « best of » de GFMLL

Wolfgang Amadeus Mozart (arr. anonyme de la fin du 18e siècle

La Flûte Enchantée (Acte II "Der Hölle Rache", air de la Reine de la Nuit)

Quatuor Zaïde.

(Extrait du concert "Générations France Musique, le Live", enregistré le 30 mars 2019).

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Il Giustino : Sinfonia (Allegro / Andante / Allegro) (Instrumental)

Academia Bizantina

Direction : Ottavio Dantone

Label : Naïve

Anonyme

Cachuaserranita - pour soprano choeur et ensembleinstrumental

Heather Newhouse, soprano

Le Concert de l’Hostel Dieu

Franck Emmanuel Comte, direction.

Label : 1001 notes

Serge Prokofiev

L'amour des trois oranges op 33 ( Marche) arrangement pour violoncelle et piano

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Alexei Zybstsev, piano.

Label : Warner Classics

Mieczyslaw Weinberg

Concerto en ut mineur op.43 ( Allegro - Cadenza) pour violoncelle et orchestre

Nicolas Altstaedt, violoncelle

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

Direction : Michal Nesterowicz

Label : Channel Classics

Wolfgang Amadeus Mozart (arr. anonyme de la fin du 18e siècle)

La Flûte Enchantée (Acte II "Der Hölle Rache", air de la Reine de la Nuit)

Quatuor Zaïde.

Roland de Lassus

Canticum Canticorum (Osculetur me osculo à 8)

Chœur de Chambre de Namur,

Clematis,

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Label : Ricercar

Igor Stravinsky

Concerto en mi bémol Majeur (Dumbarton oaks) : Tempo giusto - pour orchestre de chambre

Ensemble de Chambre de la Columbia

Direction : Igor Stravinsky

Label : Sony Classical

Charles Trenet / arrangement d’Alexis Weissenberg

Boum

Kotaro Fukuma, piano.

Label : Naxos

Antoine Dauvergne

Concert de simphonies en si bémol Majeur op.3 nº1 (IV. Chaconne)

Concerto Koln

Direciton : Werner Erhardt

Label : FNAC

Georg Friedrich Haendel

Le Messie (Worthy is the Lamb that was slain - Amen)

Chœur du Collège Clare de Cambridge

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction : René Jacobs

Label : Harmonia Mundi

Jules Massenet

Le Cid, suite : Aragonaise

Orchestre Les Siècles

Direction : François Xavier Roth

Label : MUSICALES ACTES SUD

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Trio en la mineur op.50 (Variation finale et Coda)

Trio Wanderer

Label : Harmonia Mundi

Anonyme Espagne XVIème siècle

Tres morillas m'enamoran - pour 4 voix d'hommes et saxophones

James David, haute-contre,

Rogers Covey-Crump, ténor,

Steven Harrold, ténor,

Jones Gordon, baryton,

Jan Garbarek, saxophone.

Label : ECM

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales (Valse n°2)

Orchestre de Cleveland

Direction : Pierre Boulez

Label : Deutsche Grammophon

Duke Ellington

Battle of swing

Duke Ellington & his orchestra

Label : Classics Records