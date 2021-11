La Matinale en direct de Marseille

Pour célébrer le bicentenaire du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, nous sommes en direct et en public de la Bibliothèque du Palais des Arts, avec nos invités : Raphaël Imbert, Macha Makeëff, Nicolas Lafitte, Luis Fernando Pérez et Isabelle Vernet.

Au programme

Nos invités :

A 7h30 : Macha Makeïff (directrice du Théâtre La Criée) et Luis Fernando Pérez (pianiste) pour parler de La Criée et du Tartuffe de Molière, à voir du 3 au 26 novembre

A 8h30 : Raphaël Imbert (saxophoniste, directeur du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille) et Isabelle Vernet (mezzo-soprano, professeur de chant lyrique au Conservatoire de Marseille)

La voix mystère

Tentez de gagner le disque de La Jeune fille et la Mort de Schubert par le Quatuor Arod, un disque sorti chez le label Erato en octobre 2020. Pour cela, envoyez-nous la réponse de notre jeu de 7h55 en cliquant sur "Contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !