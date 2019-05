Yann Ollivier : portrait satirique du monde de la musique classique

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Jean-Marie LECLAIR

Sonate pour violon “Tambourin” en ré majeur op.9/3 : 4. Tambourin

James Ehnes, Andrew Armstrong

ONYX

Fred ASTAIRE

Just like taking candy from a baby

Fred Astaire, Budy Bregman Orchestra

DRG RECORDS

Maurice RAVEL

Concerto pour piano en sol majeur : 2. Adagio assai

Martha Argerich, London Symphony Orchestra, Claudio Abbado

DG

Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes n°15 en la min op 132 : 5. Allegro appassionato

Quatuor Strada (Pierre Fouchenneret, Sarah Nemtanu, Lise Berthaud, François Salque)

B RECORDS

Jean-Sébastien BACH

Passion selon Saint Jean : Herr unser Herrscher (1ère partie) Choeur

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner

SDG

Robert SCHUMANN

Papillon op.2 : n°10 à 12

Philippe Bianconi

LA DOLCE VOLTA

Jean SIBELIUS

Symphonie n°6 en ré mineur : 3. Poco vivace

Lahti symphony Orchestra, Osmo Vanska

BIS

Jimmy DAVIS

Lover Man

Timeless All Stars

LIVE Marseille 01/03/1982