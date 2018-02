Le rêve américain de David Lively : « I got rhythm »

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : La direction d'orchestre, ça conserve.

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du vendredi 9 février 2018

►08h05 - L' invité du jour : David Lively

►08h53 - La chronique de Roselyne Bachelot : Mateo Falcone, un opéra oublié de Théodore Gouvy

Programmation musicale

♫ Georges BIZET

Jeux d'enfants op 22 : Les chevaux de bois - Le volant - Trompette et tambour

Claire Désert et Emmanuel Strosser (piano)

MIRARE

♫ Claude DEBUSSY

La mer L 109 (intégrale) : II. Jeux de vagues

Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Emmanuel Krivine (direction)

TIMPANI

♫ Sergio MENDES

Groovy sambas

Bossa Rio Sextet, Cannonball Adderley (saxophone)

CAPITOL

♫ Jules MASSENET

Thérèse : Acte II Sc 1 - Prélude : Le menuet d'amour (instrumental)

Orchestre National de Montpellier, Alain Altinoglu (direction)

EDICIONES SINGULARES

♫ Abdel Rahman EL BACHA

Trois pièces orientales : III. Bacchus

Abdel Rahman El Bacha (piano)

MIRARE

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Serse : Ombra mai fu

Franco Fagioli (contreténor et direction), Il Pomo d’Oro

DG

♫ Louise FARRENC

Symphonie nº1 en ut min op 32 : IV. Allegro assai

Philharmonie de la Radio NDR de Hanovre, Johannes Goritzki (direction)

CPO

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Sonate pour piano n°30 en Mi Maj op 109 : I. Vivace ma non troppo - Adagio espressivo

Ludmila Berlinskaia (piano)

MELODIYA

Programmation musicale de l'invité

♫ Scott JOPLIN

Maple Leaf Rag

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ George GERSHWIN

Songbook : 11. Oh Lady Be Good

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ Eliott CARTER

Two Thoughts About the Piano : Caténaires

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ Aaron COPLAND

4 piano Blues: 2. Soft and languid

David Lively (piano)

LA MUSICA

♫ Benoît MERNIER

Concerto pour piano : 3e mouvement

David Lively (piano), Orchestre National de Montpellier Languedoc Roussillon, Ernest Martinez Izquierdo (direction)

CYPRES

♫ César FRANCK

Trio concertant n°2 en Si bémol Maj op 1 n°2 M 2 CFF 112 : III.Tempo di minuetto

David Lively (piano), Tatiana Samouil (violon), Justus Grimm (violoncelle)

CYPRES

♫ Claude DEBUSSY

Le martyre de Saint Sébastien L 124 : Acte I : La cour des lys : Hymnes toute l'ombre s'efface

Orchestre National de France, Choeur de Radio France, Daniele Gatti (direction)

RADIO FRANCE