Alexandre Tharaud et Jean-Guihen Queyras en duo autour des Sonates pour violoncelle et des Danses hongroises de Brahms

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : Vadim Repin ou les montagnes russes

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du vendredi 2 mars 2018

►08h05 - Les invitées du jour : Jean-Guihen Queyras et Alexandre Tharaud

►08h53 - La chronique de Roselyne Bachelot : Au fait, c’est qui votre compositrice préférée ?

Programmation musicale

♫ Domenico SCARLATTI

Sonate en Ré Maj K 45 L 265

Scott Ross (clavecin)

ERATO

♫ Serge GAINSBOURG

Le poinçonneur des lilas

Serge Gainsbourg (chant)

BDMUSIC

♫ Zdenek FIBICH

Poème op.41 n°14 : pour violon et piano

Pierre Fouchenneret (violon), Romain Descharmes (piano)

ARTIES RECORDS

♫ Francis POULENC

Concert champêtre en ré majeur : II. Andante : Mouvement de sicilienne - pour clavecin et orchestre

Elisabeth Chojnacka (clavecin), Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

NAXOS

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Quintette à cordes n°3 en ut majeur K. 515 : IV. Allegro

Quatuor Voce, Lise Berthaud (alto)

ALPHA

♫ Bedrich SMETANA

Les deux veuves : Ouverture

Orchestre de Cleveland, Christoph von Dohnanyi (direction)

DECCA

♫ Oscar LEVANT

Blame It On My Youth

Kirill Gerstein (piano), Gary Burton (vibraphone)

MYRIOS

♫ Kurt WEILL

Symphonie n°2 : III. Allegro vivace

Orchestre métropolitain de Montréal, Yannick Nézet Séguin (direction)

ATMA CLASSIQUE

Programmation musicale des invités

♫ Johannes BRAHMS

Danses Hongroises WoO 1 : Danse n°1 en sol mineur (Allegro molto)

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

ERATO

♫ Franz SCHUBERT

Sonate en la mineur D.821 "Arpeggione" : II. Adagio

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

RADIO FRANCE

♫ Johannes BRAHMS

Ballade en sol mineur op.118 n°3

Arcadi Volodos (piano)

SONY

♫ Johannes BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano n° 2 op. 99 en fa majeur : II. Adagio affetuoso

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

ERATO

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate à deux pianos en Ré Majeur K448 : I. Allegro con Spirito

Radu Lupu et Murray Perahia (piano)

SONY CLASSICAL

♫ Alban BERG

Quatre pièces pour clarinette et piano op.5 : I. Mässig (modéré)

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

Enregistré à la Maison de la Radio le 01/02/2018

♫ Johannes BRAHMS

Sonate pour violoncelle et piano n°1 op. 38 en mi mineur : III. Allegro

Jean-Guihen Queyras (violoncelle), Alexandre Tharaud (piano)

ERATO