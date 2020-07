Zemlinsky, Paul Meyer et notre invitée, Ludmila Berlinskaïa, au programme de Musique Matin !

"De d'Artagnan à Don Quichotte - hommage à Valentin Berlinsky", voilà donc le fil rouge de la huitième édition du festival La Clé des Portes, qui se déroulera du 25 au 29 juillet ! A cette occasion, Ludmila Berlinskaïa s'exprime sur la direction artistique qu'elle mène avec Arthur Ancelle.

Au programme aujourd'hui

8h00 : Réveil en région !

Réveil en région ! 8h10 : Le jeu musical - Gagnez le disque Liberta!, par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon

Le jeu musical - Gagnez le disque Liberta!, par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon 8h20 : Revue de presse

Revue de presse 8h30 : La vie culturelle réinventée - Interview de Paul Meyer, clarinettiste et cofondateur du festival international de musique de chambre de Provence

La vie culturelle réinventée - Interview de Paul Meyer, clarinettiste et cofondateur du festival international de musique de chambre de Provence 8h40 : L'invité du jour - Ludmila Berlinskaïa

L'invité du jour - Ludmila Berlinskaïa 8h50 : Pour la petite histoire...

Le jeu musical

La programmation musicale

Pablo de Sarasate

Zapateado op 23 n°2

Ensemble Convergences

Romain Leuleu, trompette

APARTE

Domenico Scarlatti

Sonate en ré min K 64 L 58 (Gavotte) - arrangement pour trio de marimbas

Trio SR9

NAÏVE CLASSIQUE

Robert Schumann

Kreisleriana op 16 : Sehr rasch - pour piano

Simon Ghraichy, piano

CHALLENGE CLASSICS

Wolfgang Amadeus Mozart

Più non si trovano K 549 Pygmalion

Raphaël Pichon, direction

Sabine Devieilhe, soprano

Serena Malfi, mezzo-soprano

Linard Vrielink, ténor

John Chest, baryton

HARMONIA MUNDI

Le concert royal de la nuit : Ouverture (instrumental)

Ensemble Correspondances

Sebastien Daucé, direction

HARMONIA MUNDI

Claude Debussy

C’est l’extase langoureuse Catherine Trottmann, mezzo-soprano

Alfredo Abatti, piano

Guy Lafitte

I've got the world on a string Geo Daly, vibraphone

Raymond Fol, piano

Jean Bonal, guitare

Alix Bret, contrebasse

Peanuts Holland, trompette

EMARCY RECORDS

Alexandre Von Zemlinsky

Trio avec clarinette en ré min op 3 : 3. Allegro Paul Meyer, clarinette

Zvi Plesser, violoncelle

Eric le Sage, piano

ALPHA

Pietro Mascagni

Iris : Un di (ero piccina) (Acte II)

Orchestre symphonique de Milan

Choeur symphonique de Milan

Renée Fleming, soprano

DECCA

Nikolaus Medtner

La ronde russe op 58 n°1 - pour 2 pianos Ludmila Berlinskaïa, piano

Arthur Ancelle, piano

MELODIYA RUSSIE

Erik Satie

Relâche : Projection (Acte I) Royal

Philharmonic Ochestra de Londres

Philippe Entremont, direction

SONY CLASSICAL