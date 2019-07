Au programme aujourd'hui

7h40 – Avec Andrei Korliakov , pour évoquer Nadejda Plevitskaïa, cantatrice russe, espionne à Paris dans les années 30, à laquelle un portrait est consacré dans Ça m'intéresse Histoire

8h30 – L'invitée du jour : Margaux Blanchard, violiste, directrice artistique de l'ensemble Les Ombres

Le « blind test » de l'été

Programmation musicale

Anonyme Moyen Age

Dananza amorosa

Carole Matras, chant et harpe / Christophe Deslignes, organetto / Thierry Gomar, percussions

Ricercar

Marin Marais

Suite d'un goûte étranger : Fête champêtre

François Joubert-Caillet, basse de viole / L'Achéron

Ricercar

Anonyme Toscane XIVème siècle

Estampida de Rocamadour

Christophe Deslignes, organetto / Girolamo d'Anloy, cordophone / Thierry Gomar, percussions

Ricercar

Michael Riessler

Wagon 1

Pierre Charial, orgue de Barbarie

Act Music & Vision

Philippe Hersant

L'Ombre d'un doute, cinq pièces pour basse de viole : I. Fanfare II. La Messagère

Nima Ben David, basse de viole

MA Recordings

José Barrachina

Light Circles

Thierry Gomar, vibraphone / José Barrachina, électronique

Troba Vox

Antonio Vivaldi

Juditha triumphans, Première Partie : Mundi rector de caelo micanti

Coro Giovanile dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Academia Montis Regalis, dir. Alessandro De Marchi

Opus 111

Modeste Moussorgski

Les Tableaux d'une exposition : XV. La Cabane sur pattes de poule XVI. La Grande Porte de Kiev

Orchestre National du Capitole de Toulouse, dir. Tugan Sokhiev

Naïve Records

Serge Prokofiev

Quintette pour hautbois, clarinette, violon, alto et contrebasse en sol mineur op. 39 : III. Allegro sostenuto ma con brio

New York Ensemble of the Philharmonic Scholarship Winners, dir. Dimitri Mitropoulos

Deutsche Grammophon

Nicolas Rimski-Korsakov

Le Vol du bourdon

Vladimir Horowitz, piano

EMI

Marin Marais

Suite d'un goût étranger : Le Badinage

Jordi Savall, basse de viole / et al.

Alia Vox

Georg Philipp Telemann

Quatuor Parisien n° 4 en sol mineur TWV 43 g1 : III. Largo

Les Ombres

Mirare

Luigi Boccherini

Quintette pour guitare et cordes n° 4 en ré majeur G. 448 (version avec castagnettes) : III. Grave assai / Fandango

Le Concert des Nations

Alia Vox

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 147 : Jésus que ma joie demeure (choral)

Thibaut Garcia, guitare

Erato

Manuel de Falla / arrangement Miguel Llobet et Emilio Pujol

Sept Chansons populaires espagnoles : IV. Jota

Edgar Moreau, violoncelle / Thibaut Garcia, guitare

François Roberday

Fugue n° 5 et Caprice à 4

Ensemble Mare Nostrum

Ricercar

Marin Marais

Sémélé, Acte II : Chaconne

Chantal Santon-Jeffery, soprano / Les Ombres

Mirare

José Barrachina

Le Visage de l'ange

Thierry Gomar, vibraphone

Troba Vox

Louis Couperin

Fantaisie à 4

Ensemble Mare Nostrum

Ricercar

Dominique Vellard

Cantique I pour ténor et basse de viole : V. Prélude n° 3

Margaux Blanchard, basse de viole

Evidence

György Ligeti

Hungarian Rock

Pierre Charial, orgue de Barbarie

Sony