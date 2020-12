La Matinale avec Raquel Camarinha

Accompagnée du pianiste Yoan Héreau, la soprano d'origine portugaise Raquel Camarinha sortait le 13 novembre dernier un nouveau disque sur le label Mirare, réunissant mélodies de Chopin et Mignon de Schubert. Une symbiose rarissime entre poésie et musique.

Jean-Sebastien Bach

Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 : 3.Lobet den Herrn in seinen Taten

Ensemble Pygmalion

Raphaël Pichon, directionHARMONIA MUNDI

Paul Ladmirault

Valse triste

Alexandre Tharaud - Eric Le Sage, pianosPARLOPHONE

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée, Ach, ich fühls

Sandrine Piau, soprano

Orchestre Baroque de Fribourg

Gottfried von der Glotz, direction

NAIVE RECORDS

Antonin Dvorak

Symphonie 9 : Scherzo

Orchesre philharmoninque de New York

Leonard Bernstein, direction

SONY CLASSICAL

Ella Fitzgerald

What are you doing new year’s eve ?

VERVE

Maurice Ravel

Chanson française

Sabine Devieilhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

ERATO

Joseph Haydn

Quatuor à Cordes n°34 (63 ) Lever du soleil - 4. Finale Allegro ma non troppo

Quatuor Mosaïques

ASTREE

Antonio Vivaldi Concerto pour violon en si min RV 387 P 202 - 1. Allegro

Julien Chauvin

Le Concert de la Loge

NAIVE RECORDS

Gabriel Fauré Souvenirs de Bayreuth

Kathryn Stott - Martin Roscoe

HYPERION

Frederic Chopin Dix-sept chants polonais op 74 1. Zyczenie (Le souhait)

Raquel Camarinha, soprano

Yoan Hereau, piano

MIRARE

Frederic Chopin

Chants polonais op 74 12. Moja pieszczotka (Ma chérie) Raquel Camarinha, soprano

Yoan Hereau, piano

MIRARE

Franz Schubert Mignon D 726 _(heiss mich nicht reden)_Raquel Camarinha, soprano

Yoan Hereau, piano

MIRARE

Léo Delibes

Les filles de Cadix - pour soprano guitare acoustique et piano

Raquel Camarinha, soprano

Emmanuel Rossfelder, guitare

Yoan Hereau, pianoMIRARE