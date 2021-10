La Matinale avec Jonathan Fournel

Depuis sa victoire au Concours Reine Elisabeth en mai dernier et son passage remarqué au festival de La Roque d'Anthéron, le jeune pianiste Jonathan Fournel est sous le feu des projecteurs. Il est l'invité de Jean-Baptiste Urbain ce matin pour la sortie de son premier disque consacré à Brahms.

