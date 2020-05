Musique matin avec Liya Petrova et Antoine Pecqueur

Deux concerts sans public entièrement captés à la salle Cortot : voici le projet fou de la violoniste Liya Petrova !

8h15 : Jamais seul avec... Antoine Pecqueur

8h25 : La chronique de Suzanne Gervais : Composition : création d’un doctorat franco-allemand à Strasbourg

8h30 : Le journal d'Olivier Danrey

8h40 : Classique info de Sofia Anastasio

8h45 : Interview avec Liya Petrova

La programmation musicale

Georges Bizet

Roma : 2. Allegro vivace

Orchestre de Paris

Direction, Paavo Jarvi

VIRGIN CLASSICS

Cole Porter

Kiss me Kate : We open in Venice

Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr, voix

REPRISE

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°35 en Ré maj K 385 : 4. Presto Millenium Orchestra

Direction, Leonardo Garcia Alarcon

RICERCAR

Antonio Vivaldi

Concerto pour hautbois et basso en Sol Maj RV 545 : 1. Andante molto

Hans Peter Westermann, hautbois

Sergio Azzolini, basson

Sonorati de la Gioiosia Marca

NAIVE

René Koering

Scènes de chasse : Introduction : Sauvage

Orchestre national de Montpellier

Direction, Alain Altinoglu

ACCORD

Dee Dee Bridgewater

A Tisket a Tasket

VERVE

Georg Friedrich Haendel

Rinaldo : Bataille (Acte 3)

Orchestre baroque de Fribourg

Direction, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

Claude Debussy

Sonate pour violoncelle et piano en Ré min : 3. Finale

Lynn Harrell, violoncelle

James Levine, piano

SONY CLASSICAL

Claudio Monteverdi

Vêpres de la Vierge : Psaume : Nisi Dominus

Monteverdi Choir

Choeur Oratorio des jeunes de Londres

Solistes Baroques Anglais

Direction, John Eliot Gardiner

ARCHIV PRODUKTION

Ludwig van Beethoven

Sonate pour violon et piano n°8 en Sol Maj op. 30 n°3 : 3. Allegro Vivace

Liya Petrova, violon

Boris Kusnezow, piano

MIRARE