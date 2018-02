"Il était une fois..." Tabea Zimmermann présente un nouveau disque autour des œuvres féeriques de Schumann et Widmann

►07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : La forme de l’eau" de Guillermo del Toro, Moi, Tonya de Craig Gillespie et la 68ème Berlinale

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Les Dépêches Notes du mercredi 21 février 2018

►08h05 - L'invitée du jour : Tabea Zimmermann

►08h53 - La chronique de Julie Depardieu : Didier Lockwood

Programmation musicale

♫ Nina SIMONE

I want a little sugar in my bowl

Nina Simone

EMI

♫ Jan ZACH

Concerto en ut min pour harpe et orchestre : III. Allegro

Marielle Nordmann (harpe), Orchestre d'Auvergne, Jean-Jacques Kantorow (direction)

FNAC

♫ Johann Wenzel KALLIWODA

Quatuor à cordes n°3 en Sol Maj op 90 : IV. Allegro grazioso

Quatuor Talich

CALLIOPE

♫ Leo DELIBES

Coppélia (La fille aux yeux d'émail) : Scène (Acte I)

Orchestre de l'Opéra de Lyon, Kent Nagano (direction)

ERATO

♫ Ottorino RESPIGHI

Fontaines de Rome P 106 : IV. La fontaine de la villa Medicis au coucher du soleil

Norberto C. Respighi, Giulio Biddau (piano)

EVIDENCE

♫ Henry PURCELL

King Arthur Z 628 - Acte IV : Passacaglia '"How happy the lover"

Ensemble Les Inventions, Voces8

SIGNUM

♫ Alexandre GLAZOUNOV

Le chant du ménestrel op 71 pour violoncelle et orchestre

Mstislav Rostropovitch (violoncelle), Orchestre Philharmonique de Boston, Seiji Ozawa (direction)

DG

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate pour piano à 4 mains en ut majeur K 521 : Allegretto

Guillaume Bellom et Ismaël Margain (piano)

APARTE

Programmation musicale de l'invitée

♫ Robert SCHUMANN

Märchenerzählungen op.132 : I. Lebhaft nicht zu schnell

Tabea Zimmermann, Jorg Widmann, Denes Varjon

MYRIOS CLASSICS

♫ TRADITIONNEL BULGARE (arrangement Peter LIOMDEV)

Kaval Sviri

Choeur RTB de Sofia, ensemble Trakia, Ensemble Pirin

DISQUES CELLIER

♫ Jorg WIDMANN

Il était une fois… Cinq pièces dans le ton des contes : Es war einmal

Tabea Zimmermann, Jorg Widmann, Denes Varjon

MYRIOS CLASSICS

♫ Bobby Mc FERRIN

I'm my own Walkman

Bobby Mc Ferrin

ELEKTRA MUSICIAN

♫ Hector BERLIOZ

Harold en Italie

Tabea Zimmermann, Orchestre symphonique de Londres, Colin Davis

LSO

♫ Claude DEBUSSY

Quatuor à cordes en sol mineur op.10 : II. Assez vif

Quatuor Arcanto

HARMONIA MUNDI

♫ Robert SCHUMANN

Fantasiestück op.73 n°3

Jorg Widmann, Denes Varjon

MYRIOS CLASSICS