La Matinale avec Dominique Merlet

Le grand pédagogue et pianiste Dominique Merlet sortait récemment son troisième album consacré à Beethoven, avec les 3 Sonates op. 27 n°1 & 2 et op. 31 n°2, dite « La Tempête », sous le label Le Palais des Dégustateurs.

Au programme

Le jeu-concours

Tentez de gagner le disque "Byrd, Harvey, Purcell, Palestrina : The Angels - Les Métaboles, Léo Warynski" sorti le 26 février 2021 sous le label NoMadMusic, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La programmation musicale

Johann Strauss fils

Sous le tonnerre et les éclairs : Polka

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction, Willi Boskovsky

DECCA

Alessandro Scarlatti

Sonate à 4 n°3 en Sol min : 3. Allegro; 4. Menuet

Les Récréations

RICERCAR

Domenico Scarlatti

Sonate en Si min K87 – arrangement pour quatuor à cordes

Les Récréations

RICERCAR

Zoltan Kodaly

Soir d’été : A tempo

Orchestre de Chambre Orpheus

Direction, Josef Suk

DG

Robert Schumann

Concerto pour violon en La min op 129 : 3. Sehr lebhaft

Baiba Skride, violon

Orchestre Symphonique National du Danemark

Direction, John Storgards

ORFEO

Gabriel Fauré

Papillon en La Maj op 77

Gautier Capuçon, violoncelle

Michel Dalberto, piano

VIRGIN CLASSICS



Prince

Sometimes it snows in April

Franck Tortiller, vibraphone

Michel Marre, tuba

Orchestre National de Jazz

CHANT DU MONDE

Henry Purcell

Remember not, Lord, our offences

Les Métaboles

Direction, Léo Warynski

NOMADMUSIC

Benjamin Britten

The Young Person’s guide to the orchestra

Orchestre Symphonique de la BBC

Directionn, Andrew Davis

TELDEC

Frères Sherman

BOF Mary Poppins : Step in time

DUCHESSE COMPACT DISC

Antonio Vivaldi

Ottone in villa – frema pur, si lagni roma

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Ensemble Matheus

Direction, Jean-Christophe Spinosi

VIRGIN CLASSICS

Nina Simone

Seems I’m never tired lovin’ you

RCA