Musique matin avec Jean-Philippe Thiellay et Thierry Jousse

Nommé président du Centre National de la Musique créé en janvier dernier, Jean-Philippe Thiellay s'exprimera sur les mesures et actions prises par l’institution, en ces temps de difficultés culturelles.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Thierry Jousse

8h30 : La chronique de Suzanne Gervais : Neumes, plain chant et psautier : Neumz, l’appli entièrement dédiée au chant grégorien

8h40 : Classique info de Sofia Anastasio

8h45 : Interview avec Jean-Philippe Thiellay

La programmation musicale

John Adams

Short ride in a fast machine

Orchestre symphonique de Montréal

Direction, Kent Nagano

DECCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor n°1 en Ré Maj K 285 pour flute et trio à cordes : 1. Allegro

Jean-Pierre Rampal, flute

Trio Pasquier

ACCORD

Nadia Boulanger

La Mer

Cyrille Dubois, ténor

Tristan Raës, piano

APARTE

John Barry

BOF Au service secret de sa majesté : We have all the time in the world

Louis Armstrong, voix

SONY

Jean-Sébastien Bach

Partita n°3 en Mi Maj BWV 1006 : Gigue

Midori Siler, violon

BERLIN CLASSICS

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en Ré min : 5. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck

Gerhild Romberger, contralto

Choeur d’enfants Cantemus

Orchestre du Festival de Budapest

Direction, Ivan Fischer

CHANNEL CLASSICS RECORDS

Anonyme

Gradual d'Eleanor de Bretagne : Kyrie : Orbis Factor

Ensemble Organum

Direction, Marcel Pérès

HARMONIA MUNDI

Hans Christian Lumbye

Samling af yndede Dandse op .16 : Postillon Galop

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction, Andris Nelsons

SONY CLASSICAL

Antoine Forqueray

Suite n°5 en Ut min : La Boisson

Justin Taylor, clavecin

ALPHA

Johannes Brahms

4 pièces pour piano op. 119 : 1. Intermezzo en Si min

Grigory Sokolov, piano

DGG

Gaetano Donizetti

L’Elixir d’amour : Dell'elisir mirabile (Acte II)

José Carreras, ténor

Katia Ricciarelli, soprano

Domenico Trimarchi, baryton-basse

Choeur et Orchestre de la RAI de Turin

Direction, Claudio Scimone