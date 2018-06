Thibault Noally enregistre les plus beaux airs d'oratorio pour Aparte / Camille Pépin au palmarès des 30 éclaireurs 2018

Au sommaire aujourd'hui

► 07h40 - La chronique ciné, par Xavier Leherpeur : À genoux les gars d’Antoine Desrosières et la BO de la semaine How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell

► 07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du 20 juin 2018

► 08h05 - Les invités du jour : Thibault Noally / Camille Pépin

► 08h53 - La chronique de Julie Depardieu : Georges et Chopin

♫ Programmation musicale

Jacques OFFENBACH

La gaîté parisienne : Ouverture

Orchestre symphonique de Pittsburgh, André Previn

PHILIPS

Jean-Sébastien BACH

Adagio BWV 968 en sol majeur

Diego Ares

HARMONIA MUNDI

Pedro GUERRERO

Prado verde y florido a 4

Montserrat Figueras, Hesperion XX, Jordi Savall

ASTREE

Enrique GRANADOS

12 danses espagnoles op 37 : Asturiana op 37 n°8

Jean-François Heisser

APEX

Carl Friedrich ABEL

Symphonie en ut majeur op.7 n°5 : I. Allegro di molto

La Stagione de Francfort, Michael Schneider

CPO

Wolfgang Amadeus MOZART

Quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson en mi bémol majeur K 452 : III. Allegretto

Aurèle Marthan, Philibert Perrine, Amaury Viduvier, Guillaume Begni, Rafael Angster

ENPHASE

Leo DELIBES

Lakmé : Viens Malika (Acte I) duo Lakmé Malika

Patricia Petibon, Karine Deshayes, Orchestre de l’Opéra National de Lyon, Yves Abel

DECCA

Niccolo PAGANINI

I Palpiti

Laurent Korcia, Orchestre de chambre de Paris, Jean-Jacques Kantorow

NAIVE RECORDS

♫ Programmation musicale des invités

Francesco GASPARINI

Atalia : Terrori d’Averno (Air d’Athalie)

Blandine Staskiewicz, Les Accents, Thibault Noally

APARTE

Giovanni BONONCINI

La conversione di Maddalena : In tepidi fiumi (air de Marie-Madeleine)

Blandine Staskiewicz, Les Accents, Thibault Noally

APARTE

Giovanni Battista FERRANDINI

Il pianto di Maria l'ora fatal : Se d'un dio fui fatta madre

Anne Sofie von Otter, Musica Antiqua de Cologne, Reinhard Goebel

DGG

Alessandro SCARLATTI

Il giardino di rose : Mentre io godo (Air de l’espérance)

Blandine Staskiewicz, Les Accents, Thibault Noally

APARTE

Camille PEPIN

The Road Not Taken pour trio violon, violoncelle et piano

Young-Eun Koo, Marlène Rivière, Sanja Bizjak

CD INVITE

Camille PEPIN

Indra pour violon et piano

Raphaëlle Moreau, Célia Oneto Bensaïd

CD INVITE

Guillaume CONNESSON

Une lueur dans l'âge sombre : I. Cosmique - Détendre - Calme

Orchestre National Royal d'Ecosse, Stéphane Aleph

CHANDOS

Steve REICH

Music for 18 musicians : Section VI

Steve Reich et ses musiciens

NONESUCH