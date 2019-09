Interview d'Alexander Neef, futur directeur de l'Opéra de Paris; Emmanuelle Bertrand est l'invitée du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque "Bésame Mucho", de Juan Diego Florez, sorti le 21 septembre 2018, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Joseph Haydn

Concerto pour piano en Ré Maj HOB XVIII : 11 : Vivace

Evgueni Kissin, piano

Virtuoses de Moscou

Direction, Vladimir Spivakov

RCA

Léo Delibes

Les filles de Cadix - pour soprano guitare acoustique et piano

Raquel Camarinha, soprano

Emmanuel Rossfelder, guitare

Yoan Héreau, piano

MIRARE

Manuel de Falla

Concerto pour clavecin : 1. Allegro

Igor Kipnis, clavecin

Orchestre Philharmonique de New York

Direction, Pierre Boulez

SONY CLASSICAL

Roland Dyens/Georges Brassens

Variations sur “Je m’suis fait tout p’tit”

Roland Dyens, guitare

Quatuor Enesco TEMPO

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte traversière en Ré Maj op 10 n°3 RV 428 Le chardonneret : 1. Allegro

Les Musiciens de Saint-Julien

Direction, François Lazarevitch

ALPHA

Jacques Offenbach

La Périchole : Ah quel dîner je viens de faire (Acte I) Air de la Périchole

Suzanne Lafaye, voix

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction, Igor Markevitch

EMI

John Williams

Retour du Jedi : Luke et Leia

Anne Sophie Mutter, violon

Los Angeles Recording Arts Orchestra

Direction, John Williams

DGG

Ary Barroso

Aquarel do Brasil

Juan Diego Florez, ténor

SONY CLASSICAL

Leonard Bernstein

West side story : America - arrangement pour 2 pianos et percussions

Katia et Marielle Labèque, pianos

Raphaêl Seguinier et Gonzolo Grau, percussions

Pablo Bencid, timbales

DGG

Anton Dvorak

Quintette pour piano n°2 en La Majeur - 3. Scherzo - Furiant. Molto vivace

Trio Busch

Maria Milstein, violon

Miguel da Silva, alto

ALPHA

Alexandre Scriabine

Prélude en Mi Bémol Majeur op 45 n°3

Glenn Gould, piano

SONY

Arvo Part

Estonian Lullaby - version choeur de femmes et orchestre à cordes

Orchestre de chambre de Tallinn

Choeur de chambre Philharmonique d’Estonie

Direction, Tonu Kaljuste

ECM

Louis Armstrong

Chantez-les bas Louis Armstrong, trompette

CBS

Franz Schubert

Impromptu en mi bémol maj op 90 n°2 - 25 en Mi bémol Majeur : Allegro Dong Hyek Lim, piano

EMI