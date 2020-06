Musique matin avec Antoine Pecqueur et Jérémie Rousseau

Bassoniste, écrivain, mais surtout journaliste spécialisé dans la presse musicale, c'est le directeur de la rédaction de La Lettre du Musicien que nous recevons ce matin : Antoine Pecqueur.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Jérémie Rousseau

8h25 : La chronique de Suzanne Gervais : En Allemagne, une œuvre de John Cage interprétée pendant… 639 ans

8h30 : Olivier Danrey

8h40 : Classique info de Sofia Anastasio

8h45 : Interview avec Antoine Pecqueur

à réécouter émission L'invité du jour Antoine Pecqueur est notre invité du jour

La programmation musicale

Chevalier de Saint-George

L’Amant anonyme : Ouverture (Symphonie n°2 en Ré Maj op.11) : 1. Allegro presto

Tafelmusik Orchestra

Direction, Jeanne Lamon

CBC RECORDS

Jean-Sébastien Bach / Arandel

Cantate Gottes Zeit ist die allerbeste zeit - Actus tragicus BWV 106 : 1. Sonatina Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia, piano

INFINE

Pablo Casals

Sardana

Sheku Kanneh Mason, violoncelle

Guy Johnston, violoncelle

Les violoncellistes de l’Orchestre symphonique de La Ville de Birmingham

DECCA

Giuseppe Verdi

Di provenza il mar, il suol

Mario Sereni, baryton

Orchestre de l’Opéra de Rome

Direction, Tullio Serafin

EMI

Nina Simone

Black is the color of my true love's hair

BD JAZZ

Traditionnel / Rhoda Scott

Greensleeves

VERVE

Johann Nepomuk Hummel

Concerto pour trompette en Mi bémol Maj : 3. Rondo : allegro molto

Wynton Marsalis, trompette

National philharmonic orchestra

Direction, Raymond Leppard

CBS

Franz Liszt

Schlaflos Frage und Antwort S 203

Célimène Daudet, piano

NOMADMUSIC

Johann Gottlieb Janitsch

Sonate d’église en Sol min op. 7 n°6

Christopher Palameta, hautbois

Hélène Plouffe, violon

Scott Woolweaver, alto

Erin Helyard, orgue

ATMA CLASSIQUE