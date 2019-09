Thomas Adès, Hilary Hahn, Lully ; Leonardo García Alarcón est l'invité du jour

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner, le dernier disque du clarinettiste Raphael Sévère avec le Trio Messiaen sorti le 30 novembre dernier chez Mirare, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Programmation musicale

Johannes Brahms

Concerto pour violon : Allegro giocoso

Hilary Hahn, violon

Academy of Saint Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

SONY

Jean-Sébastien Bach

Partita en ut min BWV 826 : Capriccio

David Fray, piano

VIRGIN CLASSICS

Laurent Petitgirard

Maigret et les plaisirs de la nuit

Orchestre Symphonique Français

Direction, Laurent Petitgirard

FGL PRODUCTIONS

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en Sol Maj op 76 n°1 - 4. Finale

Quatuor Hermès

MIRARE

Leonard Bernstein

Candide : ouverture

Orchestre Symphonique de Sao Paulo

Direction, Marin Alsop

NAXOS

Luise Adolpha Le Beau

Concerto en ré mineur op 37 : 2. Poco Adagio

Katia Tchemberdji, piano

Orchestre de Chambre de Berlin

Direction, Jurgen Bruns

DREYER GAIDO

Michel Legrand

Les demoiselles de Rochefort : Chanson d’un jour d’été

Anne Germain et Claude Parent, voix

PHILIPS

Thomas Adès

Court studies from the Tempest : The King - pour violon violoncelle piano et clarinette

Raphaël Sévère, clarinette

Trio Messiaen

MIRARE

Gabriel Fauré

Masques et bergamasques op 112 : Ouverture - pour orchestre

Orchestre national de Lyon

Direction, Emmanuel Krivine

DENON

Félix Mendelssohn

Fantaisie pour piano en fa dièse min op 28 : 3. Presto

Doomin Kim, piano

WARNER CLASSICS

Nikolaï Rimski-Korsakov

Le Vol du bourdon

Olivier Latry, orgue

ERATO

Henryk Wieniawski

Fantaisie brillante sur les thèmes de Faust de Gounod - 5. Tempo di Valse

Patrice Fontanarosa, violon

Orchestre National de Lyon

Direction, Emmanuel Krivine

EMI

Claude Debussy

Sonate pour flûte alto et harpe - 3. Finale

Magali Mosnier, flûte

Antoine Tamestit, alto

Xavier de Maistre, harpe

HARMONIA MUNDI