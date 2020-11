La Matinale avec Jeff Cohen

Né à Baltimore, le pianiste, compositeur et chef de chant Jeff Cohen explore un tour d'horizon du monde musical actuel. Au coeur des élections américaines, le pianiste revient sur ses origines et nous parle de ses nouveaux disques sur Reynaldo Hahn et Alfred Bruneau.

Au programme

La programmation musicale

Jean Sébastien Bach

Partita n°2 en ut min BWV 826 : 1. Sinfonia - pour piano

Julien Lieber, piano

HARMONIA MUNDI

Melody Gardot

You won't forget me

DECCA RECORDS

Giuseppe Verdi

_Un giorno di regno : Ouverture O_rchestre Philharmonique de La Scala de Milan

Riccardo Chailly, direction

DECCA

Francis Poulenc

Sonate pour 2 pianos FP 15 6 : 4. Épilogue. Allegro giocoso

Duo Jatekok

ALPHA

La Brujita, de Guamachuco E 190 - pour ensemble instrumental et vocal

Esperion XXI, ensemble

Jordi Savall, direction

ALIA VOX

Franz Schubert

Quatuor à cordes n°4 en Ut Maj D 46 : 4. Finale. Allegro

Quatuor Arod

ERATO

Christian Geist

Resurrexi adhuc tecum sum

La Rêveuse, ensemble

MIRARE

Leonard Bernstein

Fancy free : VI. Three dance variations : Danzon

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

SONY CLASSICAL

Woodie Guthrie

This Land Is Your Land

BDMUSIC

Georg Friedrich Haendel

Radamisto HWV 12a : Vanne sorella ingrata (Radamisto)

Joyce Di Donato, mezzo-soprano

Il compresso barocco, orchestre

Alan Curtis, direction

ERATO

Hector Berlioz

La damnation de Faust : Marche hongroise (Acte I Sc 2)

Orchestre National de Lille

Jean Claude Casadessus, direction

NAXOS

Burt Bacharach

Raindrops keep fallin' on my head (BO : Butch Cassidy et le Kid)

A&M RECORDS

Manuel De Falla

El panõ moruno

Anne Gastinel, violoncelle

Pablo marquez, guitare

NAIVE

Reynaldo Hahn

Trios jours de vendange - pour baryton et piano

Tassis Christoyannis, baryton

Jeff Cohen, piano

BRU ZANE

Charlie Chaplin

Smile

Isabel Dorfler, chant

Jeff Cohen, piano

SOUND OF MUSIC

Judy Garland

Get Happy

LE CHANT DU MONDE

Alfred Bruneau

Romance - pour alto et piano

Sylvain Sealles, alto

Jeff Cohen, piano

SALAMANDRE