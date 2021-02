La Matinale avec Sonia Wieder-Atherton

Toujours avide de découvertes et de transmissions, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton présente ce matin deux nouvelles sorties de disques. "Cadenza" à propos des concertos de Boccherini, et "Chants Juifs" où se confondent musiques populaires et sacrées. A paraître le 26 février chez Alpha.

Sonia Wider Atherton pour la sortie de ses disques "Chants Juifs" et "Cadenza" le 26 février chez Alpha, © Marthe Lemelle