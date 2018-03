Le harpiste Emmanuel Ceysson collabore avec le Quatuor Voce pour son nouvel album "Ballad in Red"

► 07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Bientôt des écoles de musique connectées ?

► 07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 27 mars 2018

► 08h05 - Les Invités du jour : Emmanuel Ceysson et Sarah Dayan

► 08h53 - La chronique de Guillaume Tion : La mineur

♫ Programmation musicale

Jean Sébastien BACH

Cantate BWV 209 : Sinfonia

Bach Collegium de Stuttgart, Helmuth Rilling (direction)

HANSSLER CLASSIC

Serge PROKOFIEV

Roméo et Juliette : Acte I - Sc. 3. The Street Wakens et 4. Morning dance

Baltimore symphony Orchestra, Marin Alsop (direction)

NAXOS 2018

Jean SIBELIUS

Etude op.76 n°2

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI

Georg Friedrich HAENDEL

Le choix d’Hercule HWV 69 : Yet can I hear that dulcet lay

Bejun Mehta (contreténor), Académie de musique ancienne de Berlin

PENTATONE

Ludwig VAN BEETHOVEN

Duo pour clarinette et basson WoO n°1 : I Allegro commodo

Maximiliano Martin (clarinette), Peter Whelan (basson)

LINN

Felix MENDELSSOHN

Octuor à cordes en Mi bémol Maj op 20 : Presto - pour 4 violons 2 altos et 2 violoncelles

Alina Ibragimova, Daishin Kashimoto, Mihaela Martin, Sergei Bresler (violons), Gérard Caussé, Amichai Grosz (alto), Kyril Zlotnikov, Frans Helmerson (violoncelle)

GIDEON BOSS

Vincent D'INDY

Symphonie sur un chant montagnard français en Sol Maj op 25 pour piano et orchestre : II. Assez modéré

Aldo Ciccolini (piano), Orchestre de Paris, Serge Baudo (direction)

EMI CLASSICS

Alfonso FERRABOSCO

12 fantaisies à 4 voix : Fantaisie n°1 en Fa Maj - pour 4 violes

Hesperion XXI

ALIA VOX

Serge RACHMANINOV

Etude-tableau en ré min op 39 n°8

Nelson Goerner (piano)

CASCAVELLE

♫ Programmation musicale des invités

Claude DEBUSSYDanse sacrée Emmanuel Ceysson (harpe), Quatuor Voce

APARTE