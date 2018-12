Nicolas Lafitte nous présente son livre pour enfants "Chantons pas bête"

Au programme

♫ Programmation musicale

Léo DELIBES

Coppelia : Acte 2 n°14 : Musique des automates

Orchestre de l’opéra de Lyon, Kent Nagano

ERATO 1994

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate n°3 en si bémol majeur K 281 : 1. Allegro

Seong-Jin Cho

DG 2018

Georg Friedrich HAENDEL

Le Messie : All we, like sheep, have gone astray (2e partie) Choeur

Choeur et Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm

ERATO 2014

Felix MENDELSSOHN

Lieder ohne Worte op.67 : 2. Allegro leggiero (arr. clarinette et piano)

Andreas Ottensamer, Yuja Wang

DG 2018

Santiago DE MURCIA

Jotas

Arianna Savall (harpe), Petter Udland Johansen, Michal Nagy, Sveinung Lilleheier, Miquel Angel Cordero, David Mayoral

CARPE DIEM RECORDS 2015

François DEVIENNE

Concerto n°7 en mi mineur : 3. Rondo - pour flûte traversière et orchestre

Sharon Bezaly, Tapiola Sinfonietta, Jean- Jacques Kantorow

BIS 2002

Irving BERLIN

White Christmas

Frank Sinatra, Orchestre sous la direction de Axel Stordahl

BLUE MOON

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour piano n°17 en ré mineur op.31 n°2 (La Tempête) : 3. Allegretto

Murray Perahia

SONY 1987