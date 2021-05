La Matinale avec Christophe Barratier

Après le succès des Choristes ou de La Nouvelle Guerre des Boutons, le réalisateur Christophe Barratier présente son nouveau film, Envole-moi, qui sortira le 19 mai, date de réouverture des salles de cinémas. Il collabore pour la 3e fois avec le compositeur Philippe Rombi pour cette bande originale.

Au programme

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Chopin Piano Concertos - Orchestre National Royal d'Écosse, Benjamin Grosvenor", paru le 21 février mai 2020 sous le label Decca, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La réponse qu'il fallait trouver :

La programmation musicale

Domenico Scarlatti

Sonate en Ut Maj K 420

Alexandre Tharaud, piano

EMI

Georg Friedrich Haendel

Teseo HWV 9 : Moriro ma vendicata (Acte V) Air Médée Orchestre Haendel de Londres dirigé par Laurence Cummings / Héloïse Mas

MUSO

Charles Trenet

Fleur bleue (1938)

EPM

Leos Janacek

L’Affaire Makropoulos : Prelude

Orchestre philharmonique de Strasbourg – Direction, Marko Letonja

Enregistré en février 2016 et diffusé en mars 2016 sur France Musique

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°2 en Ré Maj op 36 : 4. Allegro molto - pour violon violoncelle et piano

Isabelle Faust – Jean Guihen Queyras – Alexander Melnikov

HARMONIA MUNDI

Tradit Ecosse

A Set of 3 Airs from Ireland & Scotland: Lady Herriot Hopes (reel) - Sir Adam Ferguson's reel (or Lads of Laois) - Bonny Lads (reel)

The Curious Bards

HARMONIA MUNDI

Sun Ra

Where pathways meet

EVIDENCE

Enrique Granados

8 valses poeticos : Presto

Benjamin Grosvenor

DECCA

Antonio Vivaldi

Concerto en Ut Maj P 87 RV 555 : Allegro - pour 2 flûtes à bec hautbois chalumeau 2 trompette violon 2 violes 2 clavecins et cordes

Ensemble Matheus dirigé par Jean Christophe Spinosi

PIERRE VERANY