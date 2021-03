La Matinale spéciale étudiants

En plus d’une fermeture partielle des universités s’ajoutant à la détresse étudiante, les perspectives professionnelles dans le domaine de la culture s’assombrissent. Un responsable de licence et deux étudiants nous partagent leurs ressentis : Denis Huneau, Jean Mazé et Adèle Giraud.

Au programme

Programmation musicale

Jean Sébastien Bach

Concerto pour hautbois d’amour en La Maj BWV 1055 : 1. Allegro Katharina Arfken

Orchestre Baroque de Fribourg

Gottfried von der Goltz, direction

HARMONIA MUNDI

Germaine Tailleferre

2 Sonnets de Lord Byron : 1. Tu mi chamas - pour soprano et piano

Jodie Devos et Nicolas Krüger

ALPHA

Freddie Mercury

You take my breath away - pour soprano et piano

Jodie Devos et Nicolas Krüger

ALPHA

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Il m'a semblé sur mon épaule (Acte II 3ème tableau) Duo Eurydice Jupiter (Duo de la mouche) Orchestre de l'Opéra National de Lyon dirigé par Marc Minkowski

Natalie Dessay et Laurent Naouri

EMI

Georges Bizet

Symphonie nº1 en Ut Majeur : finale : allegro vivace Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Jean-Michel Picard, hautbois

EMI

Pauline Viardot

6 Morceaux pour violon et piano : Romance

Reto Kuppel, violon

Wolfgang Manz, piano

NAXOS

Tri Yann

Si mort a mors

Orchestre National des Pays de La Loire

Hubert Soudant; direction

DECLIC

Antonio Draghi

El Prometeo : Que fi me, que esento (Acte II, Scène 1) Prométhée et Satyre

Fabio Trumpy, Borja Quiza

La Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon, direction

ALPHA

Ralph Vaughan-Williams

Folk songs of the four seasons, Spring : Early in the spring

Choir of Clare College Cambridge

English Voices

David Willcocks, direction

ALBION

Les Vocal Vidas

Soy Cubana

EGREM

Les Vocal Vidas

María en la Playa

EGREM

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Si bémol Majeur KV 137 : 2. Allegro molto

Orchestre baroque d’Amsterdam

Ton Koopman, direction

ERATO