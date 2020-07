Un festival solidaire au Potager du Roi, à Versailles

Versailles accueille du 11 juillet au 2 août une pléiade d’artistes de haut vol. Imaginé par le Quatuor Modigliani et le pianiste David Fray, ce festival solidaire a pour but de continuer à faire vivre la musique classique et de venir en aide aux jeunes musiciens frappés par la crise sanitaire.

David Fray - , © © Marco Borggreve