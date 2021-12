La Matinale avec David Fray

Grand ambassadeur de la musique de Bach, le pianiste David Fray revisite les "Variations Goldberg", une œuvre mythique du compositeur allemand à laquelle les plus grands pianistes se sont confrontés. Il sera également en concert à Monaco le 6 février prochain pour un programme Mozart.

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner le disque "Histoire du Soldat" de Stravinsky, par Isabelle Faust et Dominique Horwitz, paru en août 2021 chez Harmonia Mundi. Pour cela, envoyez nous la réponse de notre jeu concours "La voix mystère" à 7h55 en cliquant sur "Contactez nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

A 7h10, la nouveauté du jour :

Johannes Brahms, Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur op. 108 – 2. Adagio & 3. Un poco presto e con sentimento

Aylen Pritchin & Maxim Emelyanychev

Aparte