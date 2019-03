Anna Besson et Reinoud Van Mechelen vous convient à une soirée dans la haute société dublinoise du 18è siècle

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Antonin DVORAK

Trio n°4 en mi mineur op.90 : Dumka V : Allegro

Jean-Guihen Queyras, Isabelle Faust, Alexander Melnikov

HARMONIA MUNDI

ANONYME

Jack latine

A Nocte Temporis

ALPHA

Camille SAINT-SAËNS

Concerto pour piano n°5 “Egyptien” op.103 : 3. Molto allegro

Bertrand Chamayou, Orchestre national de France, Emmanuel Krivine

ERATO

Jean-Pierre GUIGNON

Pièces à 2 violons op.8 : 2. Tendrement

Johannes Pramsohler, Roldan Bernabé

AUDAX

Jean Sébastien BACH

Cantate : Ich habe genug BWV 82 : 1. Aria Ich habe genug Le Banquet Céleste, Damien Guillon

ALPHA 2019

Pierre DAC / Francis BLANCHE / Ludwig van BEETHOVEN

La pince à linge

Les Frères Jacques

FREMEAUX ET ASSOCIES

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate en la mineur pour piano K 310 : 3. Presto

Shani Diluka

MIRARE

Jules MASSENET

Suite de ballet Hérodiade : Les Egyptiennes, Les Babyloniennes, Les Gauloises

Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Jarvi

CHANDOS

Ludwig VAN BEETHOVEN

Bagatelle WoO 59 “Pour Elise”

Imogen Cooper

CHANDOS

TRADITIONNEL

La Carpinese (tarentella)

Marco Beasley, L’Arpeggiata, Christina Pluhar

ALPHA

Nikolai RIMSKI KORSAKOV

Le Tsar Saltan : Le vol du bourdon

Yehudi Menuhin, Artur Balsam

WARNER CLASSICS

Edvard GRIEG

Pièces lyriques op.12 : Valse

Aldo Ciccolini

CASCAVELLE

Joseph HAYDN

Les Sept dernières paroles du Christ en croix : Introduzione

Ensemble Resonanz, Riccardo Minasi

HARMONIA MUNDI

Richard DERING

Factum est silentium

Stile Antico

HARMONIA MUNDI

Charlie PARKER

Koko

Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Curly Russell, Max Roach

BDMUSIC 1945

Claude DEBUSSY

Préludes Livre 1 : Le Vent dans la plaine

Pierre-Laurent Aimard

DG

ANONYME

The original black joke, sent from Dublin

A Nocte Temporis

ALPHA

ANONYME

Ailen, Aroon an Irish Ballad sung by Mrs Clive at ye theater Royal

A Nocte Temporis

ALPHA

ANONYME

Mr Creagh’s irish tune / The Hawk of Ballyshannon

A Nocte Temporis

ALPHA

Scott JOPLIN

Original rag n°1 - arrangement pour violoncelle et piano

Gautier Capuçon, Jérôme Ducros

ERATO