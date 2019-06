Jean-Michel Blanquer et Sofi Jeannin présentent la seconde édition d'Ecole en Chœur

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Gabriel FAURE

Requiem en ré mineur op.48 : 7. In paradisum

Choeur du King’s College de Cambridge, Orchestre de l’Âge des Lumières, Stephen Cleobury

THE CHOIR OF KING’S COLLEGE CAMBRIDGE

Ottorino RESPIGHI

Suite pour petit orchestre Les Oiseaux : 5. Le coucou

Orchestre de chambre Orpheus

DG

Nikolai KAPUSTIN

Sonate n°2 op 54 : 4. Allegro vivace

Marc-André Hamelin

HYPERION

Reinhold GLIÈRE

Concerto pour harpe en mi bémol majeur op. 74 : 3. Allegro giocoso

Emmanuel Ceysson, Orchestre symphonique de la radio bavaroise, Lawrence Renes

BR KLASSIK

Astor PIAZZOLLA

Milonga del Angel

Félicien Brut, Quatuor Hermès, Edouard Macarez

MIRARE

Jean-Sébastien BACH (arr. Egon Petri)

Sheep May Safely Graze

Leon Fleisher

VANGUARD CLASSICS

Etienne Nicolas MEHUL

Symphonie n°2 en ré majeur : 4. Finale allegro

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski

ERATO

Camille SAINT-SAENS

Concerto pour violon n°3 : 2. Andante quasi allegretto

Tedi Papavrami, Orchestre philharmonique royal de Liège, François-Xavier Roth

AEON

Manuel DE FALLA

La Vida Breve : Danse espagnole n°1

Emmanuel Rossfelder, Quatuor Modigliani, Guy-Loup Boisneau (castagnettes)

MIRARE

Wolfgang Amadeus MOZART

Marche turque

Yvette Horner

WH RECORDS

Felix MENDELSSOHN

Symphonie n°3 en la mineur op.56 Ecossaise : 2. Vivace non troppo

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Christoph Poppen

OEHMS