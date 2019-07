Le chef d'orchestre Christophe Rousset au Festival de Beaune

Au programme aujourd'hui

Le « blind test » de l’été

La programmation du festival Radio France Occitanie Montpellier événement Festival Radio France Occitanie Montpellier du 10 au 26 juillet 2019

Le « best of » de GFMLL

Billie Holiday

What a Night, what a Moon, what a Boy

Hot Sugar Band

Extrait du concert Générations France Musique, le Live, enregistré le 29 décembre 2018.

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully

Te Deum : Symphonie, Patrem immensae majestatis

Richard Duguay, haute-contre

Hervé Lamy, taille

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Label : NAXOS

Johannes Brahms

Concerto pour violon en Ré Majeur op. 77 (3. Allegro giocoso, ma non troppo vivace)

Ginette Neveu, violon

Philharmonia Orchestra

Direction : Issay Dobrowen

Puccini

Tosca (Acte II, air de Tosca « Vissi d’arte »)

Angel Blue, soprano

Orchestre de l’Opéra de Lyon

Direction : Daniele Rustioni

Jean-Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme (La Cérémonie Turque) : Invocation au son de tous les instruments, Marche

La Simphonie du Marais

Direction : Hugo Reyne

Label : ACCORD

André Pop

BOF “Picolo, Saxo & Cie” : Final du Grand Orchestre Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Jakub Hrusa

Label : WARNER MUSIC

Jean-Baptiste Lully

Atys (Acte V) : Entrée des Nymphes, Première Entrée des Corybantes, Seconde Entrée, "Que le malheur d'Atys" (Air de Cybèle et chœur des Divinités des Bois et des Eaux) Guillemette Laurens (Cybèle)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Label : HARMONIA MUNDI

Robert Schumann

Symphonie nº3 en mi bémol majeur opus 97 « Rhénane »(4. Feierlich)

Orchestre de Chambre d’Europe

Direction : Nikolaus Harnoncourt

Label : TELDEC

Ottorino Respighi

Suite orchestrale d'après Gioachino Rossini : 4. Tarantella puro sangue

Orchestra Sinfonica di Roma

Direction : Francesco La Vecchia

Label : BRILLIANT CLASSICS

Robert Schumann (Trans. Roland Pidoux)

Liederkreis opus 39 nº7 : "Auf einer Burg"

François Salque, violoncelle

Les violoncelles français : Eric-Maria Couturier, Emmanuel Gaugue, Xavier Phillips, Raphaël Pidoux, Roland Pidoux, Nadine Pierre

Label : MIRARE

Nikolai Medtner

Sonate pour piano en fa mineur opus 5 : 2. Intermezzo. Allegro

Lucas Debargue, piano

Label : SONY