La Matinale autour du Forum des Orchestres

La matinale reçoit ce matin Catherine Morin-Desailly, Marc Feldman et Michaël Schonwandt à l'occasion du Forum des Orchestres les 9 et 10 décembre. Ce forum invite plusieurs acteurs du monde de la musique classique à débattre et imaginer le futur des orchestres symphoniques.

L'Orchestre philharmonique de Radio France, © Radio France / JF Leclercq