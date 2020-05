Musique matin à la maison avec Mozart, Sofi Jeannin et Christophe Dilys

Musique Matin est de retour tous les jours de 8h à 9h, pour une heure de Matinale produite à la maison avec différentes chroniques, une interview avec un musicien, des nouveautés discographiques, un focus sur les spectacles disponibles en ligne et toute l'actualité de la vie musicale.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Christophe Dilys

8h30 : La chronique de Suzanne Gervais : Le Concours de piano d'Orléans lance une série web historique

8h45 : Classique info de Sofia Anastasio

8h50 : Interview avec Sofi Jeannin

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Symphonie n°39 : 4. Finale. Allegro.

Ensemble Appassionato, Mathieu Herzog

NAIVE RECORDS

Hoagy CARMICHAEL / Stuart GORRELL

Georgia on my mind

Nino Ferrer

BARCLAY

Johann Sebastian BACH

Partita pour clavier n°2 en ut min BWV 826 : 6. Capriccio.

Cédric Tiberghien

HARMONIA MUNDI

Leigh HARLINE

When you wish upon a star

Boston Pops Orchestra, Arthur Fielder (dir.)

RCA

Clément JANEQUIN

Bel aubépin verdissant

Ensemble Jacques Moderne. Joël Suhubiette

MIRARE

GEORGE ONSLOWQuatuor à cordes n°28 en Mi bémol Maj op 54 : 4 - Finale : Allegro non troppo

Quatuor Diotima

NAIVE RECORDS

MANUEL DE FALLALa vie brève

Wilhem Latchoumia, piano

LA DOLCE VOLTA

Jean-Philippe RAMEAU

Dardanus : Viens écouter nos voeux (Acte IV Sc 2)

Bernard Richter (Dardanus), Joao Fernandes (Isménor), Ensemble Pygmalion. Raphaël Pichon (dir.)

ALPHA

Giuseppe VERDI

Il Trovatore : Stride la vampa

Rosalind Elias, Orchestre de l’Opéra de Rome, Arturo Basile (dir.)

URANIA

Ludwig van BEETHOVEN

Trio pour violon violoncelle et piano en Mi bémol Maj op 38 : 5. Scherzo

Trio Van Baerle

CHALLENGE CLASSICS

Julien JOUBERT

Nous n’irons pas à l’opéra : “Déjà 19h ?”

Maitrise de Radio France - Charline Vanhoenecker

OUTHERE - RADIO FRANCE