La diffusion en plein air et en direct de La Seine Musicale du concert "Magic Mozart", de Laurence Equilbey

Le 26 juin prochain se déroulera à La Seine Musicale, un concert par l'Insula Orchestra avec Laurence Equilbey, reprenant tous les plus beaux airs d'opéras de Mozart. Avec environ 200 spectateurs dans la salle, le concert sera retransmis en direct sur le parvis de la Seine Musicale, gratuitement.

Au programme aujourd'hui

8h15 : Jamais seul avec... Marina Chiche

8h25 : La chronique de Suzanne Gervais : Les concerts en roulotte de l’Orchestre de la Suisse romande

8h30 : Le journal de Laura Dulieu

8h40 : Classique info de Sofia Anastasio

8h45 : Interview avec Laurence Equilbey

La programmation musicale

Francis Poulenc

L'embarquement pour Cythère

François Chaplin, piano

Marcela Roggeri, piano

KLARTHE

Maurice Jarre

Lawrence d'Arabie

Philharmonia Orchestra

Direction, Tony Bremmner

SILVA SCREEN

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes : Brillant Soleil jamais nos yeux (2ème entrée Sc 5) - Huascar et choeur

La Simphonie du Marais

Choeur du Marais

Direction, Hugo Reyne

Aimery Lefevre, baryton-basse

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Concerto pour violon en Ré Maj op 35 : 1. Allegro moderato

Orchestre Philharmonique de New York

Direction, Igor Stravinsky

Erica Morini, violon

DOREMI

Frederick Loewe

My fair Lady - With a little bit of luck

Maurice Chevalier, voix

STAGE DOOR RECORDS

Léo Delibes

Coppélia : Finale (Acte II Sc 18)

Orchestre de la Suisse romande

Direction Ernest Ansermet

Gioachino Rossini

Les soirées musicales : La Danza

Joyce di Donato, mezzo-soprano

Antonio Pappano, piano

ERATO

Jean-Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en Sol Maj : Prélude

Sonia Wieder Atherton, violoncelle

ALPHA

Wolfgang Amadeus Mozart

Cosi fan tutte - Soave sia il vento (acte 1)

Insula Orchestra

Direction, Laurence Equilbey

Léa Désandre, mezzo-soprano

Sandrine Piau, soprano

Florian Sempey, baryton