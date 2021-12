La Matinale avec Jérémie Rhorer

Le chef d'orchestre français nous présente son dernier-né : un disque Brahms étonnant, loin de la tradition romantique de rigueur. A la tête de son ensemble Le Cercle de l'Harmonie, Jérémie Rhorer continue de proposer des relectures remarquables.

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner le livre "La grande histoire de la musique", une encyclopédie illustrée, écrit par Arnaud Merlin et Hélène Cao paru aux éditions Bayard Jeunesse en octobre 2021. Pour cela, envoyez nous la réponse de notre jeu concours "La voix mystère" à 7h55 en cliquant sur "Contactez nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

