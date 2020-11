La Matinale avec Cyril Gély

Cyril Gely nous présente ce matin son nouveau roman : La forêt aux violons

8h20 : L'invité du jour - Cyril Gély

Programmation musicale

Joseph Haydn

Symphonie en Sol Maj HOB I : 88 : Finale. Allegro con spirito

Orchestre Philharmonique de New-York

Leonard Bernstein, direction

SONY

Philip Glass

Les enfants terribles : She took the path - arrangement pour 2 pianos

Katia et Marielle Labèque, piano

DGG

Philip Glass

Les enfants terribles : Pauls end - arrangement pour 2 pianos

Katia et Marielle Labèque, piano

DGG

EugèneYsaÿe

Sonate en la min op 27 n°2 : Obsession - prélude (poco vivace)

Nikolaj Znaider, violon

CYPRES

Luigi Rossi

Il palazzo incantato : Dove mi spingi, amore (Acte II Sc 9) Air de Bradamante

Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano

L'Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

ERATO

Carl Stamitz

Symphonie en Mi bémol Maj Kai 38 : Allegro con spirito

L'Arte Del Mondo

Werner Ehrhardt, direction

CPO

GiacomoCarissimi

Vittoria, vittoria !

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

György Fischer, piano

DECCA

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°6 en Si bémol Maj op 18 n°6 : 3. Scherzo. Allegro - arrangement pour quatuor de anches

Quatuor Hanches Hantées

ANIMA RECORDS

George Gershwin

Rhapsody in blue pour piano et orchestre

Philippe Entremont, piano

Orchestre de Philadelphie

Eugene Ormandy, direction

SONY

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : Dès que le soleil (Acte III) Choeur

Les Cris de Paris

Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch, direction

PENTATONE

JoeDassin

La fleur aux dents

EPM RECORDS

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 The age of anxiety : 2ème partie : The masque

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre Symphonique de Baltimore

Marin Alsop, direction

NAXOS

Niccolo Paganini

Caprice en Si bémol Maj op 1 n°13 pour violon

Ivry Gitlis, violon

PHILIPS

AntonioVivaldi

Concerto en Mi Maj op 8 n°1 P 241 RV 269 : Largo

David Grimal, violon & direction

Les Dissonances

APARTE

AntonínDvořák

Quatuor à cordes n°12 "Américain" : 3. Molto Vivace

Tokyo String Quartet

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour violon n°2 en Mi Maj BWV 1042 : 3. Allegro assai

Isabelle Faust, violon

Akademie für Alte Musik Berlin

Bernhard Forck, direction