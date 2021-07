La Matinale avec Emmanuelle Bertrand

La violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel célèbrent leur vingt ans de duo et gravent au disque les "Sonates et Liebeslieder" de Brahms, compositeur qui les a si souvent accompagnés, sous le label Harmonia Mundi. L'heure également de revenir sur son agenda musical estival.

La violoncelliste Emmanuelle Bertrand, © Philippe Matsas