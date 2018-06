Sergeï Nakariakov nous emmène en Russie // Masterclass en compagnie de Geneviève Laurenceau

Au sommaire aujourd'hui

► 07h40 - La chronique littéraire, par Elisabeth Philippe : Les Garçons de l’été de Rebecca Lighieri (Folio), Helena ou la mer en été de Julian Ayesta (Livre de Poche), Voyages avec ma tante de Graham Greene, Le Goût de la Grèce (Mercure de France)

► 07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du jeudi 28 juin 2018

► 08h05 - Les invités du jour : Sergeï Nakariakov // Geneviève Laurenceau

► 08h53 - La chronique de Christophe Chassol : De la lumière chez Bartok [Rediffusion]

♫ Programmation musicale

Franz SCHUBERTSonate pour piano à 4 mains en ut majeur op posth 140 : III. Scherzo Guillaume Bellom, Ismaël Margain

APARTE

Claude DEBUSSYLa Mer : II. Jeux de vagues Philharmonia Orchestra, Pablo Heras Casado

HARMONIA MUNDI

George SHEARINGLullaby of birdland Ella Fitzgerald

VERVE

Leopold HOFMANNConcerto en ré majeur : III. Allegro molto Sol Gabetta, Orchestre de chambre de Bâle, Sergio Ciomei

RCA RED SEAL

Johannes BRAHMSSymphonie n°2 en ré majeur op.73 : III. Allegretto grazioso Orchestre philharmonique de Berlin, Simon Rattle

EMI CLASSICS

John DOWLANDCan she excuse my wrongs - pour ensemble vocal à 4 voix et luth Ruby Hughes, Reinoud van Mechelen, Paul Agnew, Alain Buet, Thomas Dunford

ALPHA

Federico MOMPOUCharmes : 6. Pour appeler la joie Julien Brocal

RUBICON

♫ Programmation musicale des invités

Nicolo PAGANINICaprice n°24 Sergei Nakariakov, Maria Meerovitch

WARNER